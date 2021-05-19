澳洲冬奧金牌運動員高難度裸體倒立哺乳　網民看法兩極惹熱議

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-19 12:40

澳洲女子單板滑雪運動員布萊特（Torah Bright）母親節上社交媒體貼出一系列自己跟家人的合照，其中一張裸體倒立為10個月大兒子弗洛（Flow）哺乳的照片卻引發網絡激辯，還有網友攻擊她「瘋了」，但布萊特並未退縮或撤照，還反過來呼籲其他媽媽：「擁抱我們的古怪（quirkiness）」。

布萊特是澳洲最成功的冬季奧運選手之一，分別在2010年與2014年獲得冬奧單板滑雪女子U型場地賽金牌與銀牌。她選在母親節貼出這些照片，寫道：「身為人母釋放我內心的某些東西…我為現在與未來的所有母親祈禱，讓她們得到傾聽。受到尊敬。尊重與鼓勵相信她們的直覺」。

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在布萊特貼出的一張照片中，裸體倒立哺乳照可說是毀譽參半，有網友開玩笑稱：「現在可是均衡飲食」、「隨時隨地哺乳」與「了不起的熊媽媽，愛她」。不過，也有同為媽媽的網友批評，一位網友就指出：「這並非全關乎你的愛，就正常餵妳的孩子啦」，另一位網友更指教道：「我不是說照片不美啦，哺乳是媽媽跟孩子之間的事情。這就太過分了。不是倒立看着那孩子如何因喜歡而將嘴對準正確位置」。

布萊特後來在IG限時動態表示，貼照不是為了討讚，一些批判的回文讓她失望與傷心，直指所有人的育幼方式都不一樣，也無關對錯：「母性是純潔的，我現在才認為自己是一個神奇的女人，因為我已跟妳們加入神聖的母親俱樂部，就只尊重所有的母親」。她寫道：「在我的世界，母親應該是彼此的啦啦隊長（這就夠難了）。擁抱我們的古怪，在每一個該X的事情找到快樂，這就是母性」。

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布萊特也在限時動態開頭幽默地補上「免責聲明」，指：「這不是一個可持續的哺乳方法」。

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