蓋茨離婚3名子女每人分0.008％資產　傳梅琳達將代子爭產

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-19 18:32

微軟公司（Microsoft）創辦人、前世界首富比爾蓋茨（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda）宣布離婚後，外界焦點著重在這對27年的結髮夫妻將如何分產。外媒報導稱，梅琳達可能將尋求增加3名子女的繼承財產，將原本蓋茨設定的每人1000萬美元的份額再拉高。

根據《每日郵報》報道，梅琳達在法律團隊增加了幾名頂級信託與遺產律師，但美國最知名的離婚律師柯恩（Harriet Newman Cohen）認為此舉不尋常，推測梅琳達可能是想為3名子女爭取更多遺產。近幾年來，丈夫蓋茨一再公開承諾將留給孩子們一人1000萬美元，其餘將捐給慈善機構，但這與夫妻合計1300億美元的資產相比，根本不到0.008%的比例。

回顧蓋茨與梅琳達的恩愛過往（點圖放大瀏覽👇👇👇）

柯恩說，梅琳達對孩子們的未來經濟狀況可能與蓋茨有不同的計劃，並有機會透過信託與遺產律師來拉高3名子女或是她本人可分得的份額，因為從總資產來看，只給1000萬美元相當於剝奪了他們的繼承權：「現在梅琳達有了控制權，也許她會想留給孩子們更多，她可能像其他母親、女人一樣，想保護她的孩子。」

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此前，比爾蓋茨曾經在Reddit論壇上公開表示：「我完全認為給孩子們留下一大筆錢，對他們來講不是件好事，有些人可能不同意，但我和梅琳達都覺得這樣很好。」據報導，離婚申請文件中提到，兩人已簽署了一份分居協議，其中概述了他們未來將如何劃分房地產，但目前此份協議內容尚未被公開，而且若無涉及遺產繼承問題，任何一方都能尋求改變財產數額。

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