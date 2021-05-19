以巴衝突丨拜登與內塔尼亞胡通話　要求「今天看到局勢明顯降級」

撰文： 何文翰 成依華 最後更新日期： 2021-05-19 23:28

美國白宮5月19日表示，總統拜登（Joe Biden）當天早上與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，並向對方傳達訊息，即預料要在今天看到局勢明顯降級，邁向停火。

以巴衝突：圖為5月19日加沙市的巴勒斯坦人在檢查以色列空襲後的損毀情況。（AP）

白宮發聲明指，兩名領導人展開詳細討論，議題包括加沙局勢、以色列在對付哈馬斯與其他恐怖分子方面的進展、以及美國與其他地區政府的外交努力等，白宮指「總統向內塔尼亞胡傳達的訊息，是他預料要在今天看到局勢明顯降級，走在邁向停火的路上」。

外媒：以色列正在評估停火時機

法國傳媒同日報道，據以色列軍方消息人士指，以色列正評估目前是否適合停止在加沙（Gaza）對巴勒斯坦武裝組織的空襲行動，但又指如有必要，以色列準備好進行「更多天」的襲擊行動。

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消息人士說，以色列正在評估是否已達到它的目標，即減低巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）的戰鬥能力。

美國總統拜登（Joe Biden）17日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話，兩國的高級官員亦在17日和18日討論以巴局勢。

美聯社19日報道，據一名知曉討論情況的消息人士18日表示，拜登和美國政府官員「鼓勵」內塔尼亞胡及其他以色列高官逐步減少對加沙的轟炸。拜登政府之前在5月17日表態指支持以色列和哈馬斯停火。

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