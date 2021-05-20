北極理事會丨美俄外長展開會談　強調可以在部分議題上合作

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-20 07:12

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）5月19日到冰島首都雷克雅未克（Reykjavik）出席北極理事會部長級會議，期間舉行會談，雙方承認兩國有分歧，但認為大家可以在部分議題上合作。

布林肯在會前表示，美國有意與俄羅斯建立穩定而可預測的關係，並指兩國有分歧已不是秘密。不過他指出，雙方可以在抗疫、應對氣候變化、處理伊朗及朝鮮核問題和阿富汗戰爭事項上合作。

他認為如果美俄可以合作，全球會變得更安全，但強調，假如俄羅斯向美國及其夥伴和盟友採取侵略方式，華府就會有回應。

拉夫羅夫則稱，俄羅斯準備討論所有議題，但需要以坦誠和建基於互相尊重的情況下進行，而且應以外交方式作為重點。他提到莫斯科方面在共同利益的環境合作，亦準備解決美國上屆總統特朗普（Donald Trump）政府遺留下來的問題，並期待這是一個有成效的對話。

拉夫羅夫會後形容這次會面具建設性，稱布林肯展示改善關係的誠意，並為美俄首腦會談準備戰略穩定等建議。他希望兩國領袖可以進一步改善關係定下路線。

今次布林肯和拉夫羅夫的會面，是美國總統拜登（Joe Biden）就任後美俄外長首次舉行會議。拜登曾提議在6月於訪歐期間，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，因此外界關注這次外長會議的成果。