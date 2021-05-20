南美著名地標「達爾文拱門」倒塌　遊客目睹事發一刻後拍照留念

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南美洲國家厄瓜多爾的環境部5月17日在社交媒體Facebook發文稱，加拉帕戈斯群島（Galapagos Archipelago）著名地標「達爾文拱門」（Darwin’s Arch）因為自然侵蝕而倒塌。

環境部在Facebook上載的照片顯示，拱門的頂部已經消失不見，只餘下兩根石柱。

↓環境部在Facebook發文

「達爾文拱門」高約43米、長約70米、闊約23米，是著名的潛水、攝影及旅遊地點。

據旅遊公司Aggressor Adventures在17日於Facebook的發文，他們的旅客當天經歷了一生才出現一次的事件，在當地時間上午11時20分，世界聞名的拱門於他們眼前崩塌。眾人在事發後合照留念。

↓Aggressor Adventures在Facebook發文

拱門曾經是達爾文島（Darwin Island）的一部份，現時與該島的距離少於0.8公里。兩者都以英國知名生物學家達爾文（Charles Darwin）為名。

達爾文在1835年乘船到達加拉帕戈斯群島，群島上獨特的動植物為他後來的《進化論》帶來一些啓發。

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加拉帕戈斯群島位於厄瓜多爾以西965公里遠的太平洋上，而「達爾文拱門」則處於群島的最北端。

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