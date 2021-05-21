一分鐘看世界｜以巴停火不確定因素、歐洲解封、戴妃遭BBC欺騙

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-21 07:00

今天是5月21日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

以巴停火不確定因素

以色列與巴勒斯坦繼續有即將停火的消息傳出，在國際社會施加壓力下，埃及宣布以巴雙方同意在5月21日停火，但美國傳媒指，目前仍存在可能破壞停火的不確定因素。對於美國總統拜登來說，他一邊要面對跟他「面左左」的內塔尼亞胡，另一邊還有來自民主黨內的進步派……（點擊了解更多）

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中歐協定危危乎

歐洲議會5月20日通過凍結中歐投資協定進行表決，議案指責中國制裁歐盟議會成員，因此將凍結《中歐全面投資協定》的任何審議及討論，議案要求歐盟委員會應利用投資協定的機會，就人權問題向中方施壓，此舉引來中方不滿……（點擊了解更多）

圖為5月8日，比利時布魯塞爾，裝飾着歐盟與各國旗幟的廣場。（Reuters）

歐洲多國解封

歐洲疫情放緩，多國陸續解封，法國按照計劃進入解除封閉隔離措施的第二階段，有限開放關閉數月的餐館、商場、博物館和電影院等。在荷蘭阿姆斯特丹，性工作者同返紅燈區復工……（點擊了解更多）

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快貨物流圈

在疫情下，各地封關封城帶來「逆全球化」挑戰，加上電商需求擴大，物流壓力之大前所未見。未來15年，中國政府意欲建成「全球快貨物流圈」，而香港又能如何發揮自身優勢......（點擊了解更多）

香港在國際物流航線一直具備重要戰略地位。（資料圖片／盧翊銘攝）

威廉哈里兄弟炮轟傳媒

英國戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）1995年接受英國廣播公司（BBC）的專訪轟動一時，如今這場訪問再受到關注。5月20日公開的調查報告證實，BBC記者巴希爾（Martin Bashir）當年使用欺詐手段，以確保能夠說服戴安娜接受專訪。BBC總裁戴維斯（Tim Davie）表示全面及無條件道歉。威廉及哈里王子之後分別發表聲明，批評BBC導致父母關係惡化，哈里更指傳媒不當操守問題至今仍然存在……（點擊了解更多）

1995年，戴安娜王妃在肯辛頓宮（Kensington Palace）接受BBC記者巴希爾（Martin Bashir）訪問（Getty）

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