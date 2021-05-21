以巴衝突丨英媒：以色列與哈馬斯接近達成停火協議

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-21 01:08

以巴衝突持續多天，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）5月20日形容，加沙地帶（Gaza Strip）的兒童猶如身處「人間煉獄」，因此呼籲以色列開放當地提供人道援助。而面對國際社會的壓力，有消息指以色列及巴勒斯坦哈馬斯組織（Hamas）已經接近達成停火。

英國廣播公司（BBC）20日報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）同日較後時間舉行內閣安全會議，有消息人士透過，以色列已知會埃及的斡旋人員，稱會在該會議後同意停火。

一名哈馬斯官員較早時亦稱，哈馬斯預計可能會在一至兩天內與以色列達成停火協議。

目前未有以色列官員證實有關消息，以軍同日發動超過100次空襲，攻擊加沙北部的哈馬斯設施。哈馬斯則發射火箭報復。

以巴衝突：圖為2021年5月18日，一個巴勒斯坦家庭乘車離開加沙的家園。（AP）

古特雷斯：加沙地區面臨人道危機

另外古特雷斯在聯合國大會上表示，如果世上有人間煉獄，那就是加沙地區兒童現在的生活。他指出這次衝突為加沙的重要民間設施，包括道路和電力供應都受到嚴重破壞，停電亦導致食水供應受影響，為當地帶來人道危機。

古特雷斯呼籲以軍保持最大的克制，哈馬斯亦應停止火箭攻勢，同時要求以色列停止在巴勒斯坦土地內破壞及驅逐當地居民。

而積極斡旋停火的埃及總統塞西（Abdel Fattah Al-Sisi）同日指，美國總統拜登（Joe Biden）曾經致電討論以巴問題，雙方同意繼續透過對話和協調，化解區內局勢。