戴妃之死太難承受　哈里王子認曾喝酒服藥　意圖緩減喪母之痛

英國哈里王子高調批評美國廣播公司(BBC),批評它的記者當年以不道德手法,騙得其母戴安娜王妃(Diana, Princess of Wales)信任並接受專訪。王子發表這番言論,正值他快將有新節目播出之際。名為《你看不見的我》(The Me You Can't See,暫譯)的Apple TV+節目,會在21日首播。