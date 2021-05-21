戴妃之死太難承受　哈里王子認曾喝酒服藥　意圖緩減喪母之痛

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-21 13:26

英國哈里王子高調批評美國廣播公司（BBC），批評它的記者當年以不道德手法，騙得其母戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）信任並接受專訪。王子發表這番言論，正值他快將有新節目播出之際。名為《你看不見的我》（The Me You Can't See，暫譯）的Apple TV+節目，會在21日首播。

他會與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）在一個名為《你看不見的我》的Apple TV+片集亮相。從已曝光的內容看來，震撼度可能比3月7日播出的專訪有過之而無不及。

他與梅根首次接受奧花雲費專訪，已在3月7日播出，內容對英國王室形象構成衝擊。當中最令人驚訝的，是英國有王室成員發表種族歧視言論，稱不知哈里與梅根的寶寶出生後膚色會有多黑。

《你看不見的我》這個串流播放的片集首播後，梅根、Lady Gaga、奧花雲費（Oprah Winfrey）及女星格蓮高絲（Glenn Close）都會在往後的節目亮相。

梅根與哈里王子2018年結婚。哈里說，他是因為遇上梅根以及跟她一起，才知道自己要「修好自己」，應對童年創傷，尤其是母親之死。（Reuters）

遇上梅根是轉機

哈里在節目中向奧花雲費說出，是梅根令他覺得需要「修好自己」：「如我不去接受治療以及修好自己，我會失去這個、我看到自己可與她共度餘生的人。」

他說：「我看過全科醫生、我看過醫生、我看過治療師、我看過另類治療師，我見過所有的人（治療師），但來到我遇上梅根以及跟她在一起，我才意識到（我須處理童年創傷、尤其是母親之死）。」

哈里說：「我快速意識到，如這關係是行得通的，我要去處理我的過去，因為（我心中）仍有憤怒。」他補充說：「不是對她（梅根）有憤怒，那只是憤怒，以及她發現它。她看到它。」

5月21日播出Apple TV+節目預告中，有一幕是哈里在凝視母親的靈柩，場面令人心酸。圖為1997年9月6日，戴安娜王妃在巴黎遇車禍喪生後，菲臘親王（左一）陪同兒子查理斯王子（右一）、孫兒威廉王子（左二）及哈里王子（右二），在戴妃的喪禮中同行。（AP）

疑間接認曾酗酒濫藥

這是一個系列節目，主題包括心理健康，哈里將與奧花雲費以及其他來賓一起討論親身經驗。有知情人士稱，部分內容會是非常私人。

哈里在節目中自白，曾在一個周五或周六晚，喝下一週份的酒，藉此應對喪母之痛。他說，為令他在逾10年前的痛苦的感覺減少，「我願意喝酒、我願意服藥，我願意嘗試以及做那些『讓我感覺不像之前那樣』的事。」

他說：「我這樣做（喝酒）不是在享受，而是我在嘗試掩蓋一些事。」

他亦談及自己身為高級王室成員的焦慮、恐慌突襲（Panic Attack），以及他在戴妃葬禮上的經歷。戴安娜王妃在1997年8月在法國巴黎死於車禍。

與兄隔空聯手責BBC

說回BBC訪問引起的反響，英國王室第2順位繼承人威廉王子（Prince William）同日在Twitter罕有地批評BBC以欺騙的訪問形式影響母親言論。他批評這個訪問導致父母關係惡劣並傷害無數人。

英國調查報告證實英國廣播公司（BBC）記者巴希爾（Martin Bashir）1995年通過欺騙的手後，騙得戴安娜王妃接受專訪後，哈里王子（Prince Harry）5月20日批評BBC當年的行為。

哈里當天在聲明中感謝承擔部分責任的人，形容這是為邁向公義和真相踏出第一步。

他稱這個剝削文化及不道德的採訪方式導致母親喪生，並對這些欺騙的方式至今變本加厲感到非常憂慮，批評這個問題不僅存在於傳統媒體，還存在於社交媒體平台。

戴安娜王妃1995年在肯辛頓宮接受英國廣播公司記者巴希爾訪問（Getty）

↓戴妃與弟弟史賓沙的童年照片↓

戴安娜的弟弟史賓沙伯爵（Earl Charles Spencer）稱巴希爾在90年代偽造銀行文件，令他以為有王室職員收錢泄露有關戴妃家庭的資料。巴希爾又謊稱查理斯王子夫婦身邊助手都被收買，會監視戴妃，藉此獲取史賓沙與戴妃的信任，促使他當年將巴希爾介紹戴妃，讓她1995年接受BBC專訪。

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