以巴衝突丨布林肯：未來數天訪中東　晤以巴官員

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-05-21 15:10

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月20日稱，他打算近期前往中東地區，並與以色列和巴勒斯坦政府官員會晤。

布林肯5月20日在Twitter上寫道：「今天我與以色列外長阿什克納齊（Gabi Ashkenazi）談話，並歡迎他確認以巴雙方在埃及調停下達成停火協議。」

I will be traveling to the region in the coming days and look forward to meeting the Foreign Minister and other Israeli, Palestinian, and regional leaders. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 21, 2021

他又指：「近期我將前往該區，期待會見阿什克納齊和其他以色列、巴勒斯坦和地區領袖。」

圖為5月20日美國國務卿布林肯在格陵蘭Kangerlussuaq機場出席記者會時發言。（AP）

以色列安全內閣5月20日晚一致接受埃及有關無任何條件雙方停火的倡議。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）政治局局長顧問Tahir en-Nunu稱，如果以色列將遵循的話，哈馬斯將遵守停火。

停火機制於香港時間5月21日早上7時生效。