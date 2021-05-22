以巴衝突｜中國向巴勒斯坦提供緊急人道主義援助

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-05-22 16:29

以色列和巴勒斯坦武裝份子哈馬斯達成停火協議。中國5月21日表示，已經啟動人道主義援助應急響應機制，將根據巴方急需，盡快向巴政府提供緊急人道主義援助，幫助巴方開展傷者救治和流離失所者安置等工作。

中國國際發展合作署新聞發言人田林表示，為幫助巴勒斯坦政府和人民應對緊急人道危機，彰顯國際人道主義精神，中國政府於5月20日啟動人道主義援助應急響應機制。

中國外交部發言人趙立堅同日表示，中方對巴以沖突雙方實現停火表示歡迎，希望有關方切實停火止暴。中方讚賞埃及和聯合國等方面的調解努力，中方也做了大量勸和促談工作，願繼續同國際社會一道，促進巴以緊張局勢進一步緩解。

趙立堅指，十多天的衝突導致加沙地帶人道主義形勢十分嚴峻，急需國際社會伸出援手。中方將向巴方提供100萬美元緊急人道現匯援助，並將根據巴方需要，繼續在力所能及的範圍內提供人道主義物資支持，積極參與加沙重建。中方還將向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處提供100萬美元捐款，並向其援助20萬劑新冠肺炎疫苗，為巴勒斯坦人民提供切實幫助。

趙立堅強調，為防止巴以沖突悲劇再次上演，國際社會應推動巴以雙方重啟和談，在「兩國方案」基礎實現巴勒斯坦問題的全面、公正、持久解決。中方將推動安理會全面審議巴勒斯坦問題，對「兩國方案」進行再確認，並將適時邀請以巴和平人士來華舉辦研討會，也歡迎巴以雙方來華舉行直接談判。