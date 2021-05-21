全球健康峰會丨被要求豁免專利　G20反建議　增加產量提升供應

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-05-21 21:20

二十國集團（G20）領導人以視像形式、在5月21日出席為期1天的「全球健康峰會」。他們擬呼籲以自願批出許可以及轉移技術，協助加快新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗生產。但他們迴避響應美國的呼籲，即是在疫情持續時暫時放棄疫苗專利保護。

一名歐盟官員對路透社說，歐盟將在峰會舉行期間，宣布2021年在非洲建立至少3個製造中心。包括德國生物新技術公司（BioNTech）及美國輝瑞（Pfizer）等藥廠亦會以成本價，向窮國提供大量疫苗。

它們此舉被視為，對美國的建議提出反建議。美國5月5日稱，支持豁免新型冠狀病毒肺炎疫苗的專利，以協助各國抗擊疫情。

路透社在21日稱，它取得的峰會最終宣言文本內，卻沒提及豁免疫苗專利的機制。有些歐洲國家認為，想加快生產疫苗但面對瓶頸，是緣於美國設置的貿易壁壘。

美國新冠肺炎疫情：圖為5月19日美國一名男子在馬薩諸塞州的大型接種診所接受第二劑新冠肺炎疫苗注射。（AP）

美國總統拜登（Joe Biden）不會出席是次峰會，改由副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表。

除了中國國家主席習近平、印度、法國及南非等國家領袖都會在峰會上發表演說。美國慈善家蓋茨（Bill Gates）及一些衛生專家都會發言。

歐盟國家已表示反對豁免疫苗專利，批評會削弱研發誘因，並要求美國撤銷貿易壁壘，認為這才是阻礙疫苗生產的主要原因。