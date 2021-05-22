全球健康峰會丨默克爾指印度變種病毒更具威脅　承諾援助貧窮國家

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-22 01:37

德國總理默克爾（Angela）5月21日出席二十國集團（G20）全球健康峰會，指印度的新型冠狀病毒變種病毒株的威脅力比英國的版本更強，她表示德國會向貧困國家提供疫苗等援助。

默克爾稱，德國承諾再向新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）捐助1億歐元，並直接向貧困國家提供最多3000萬劑的多餘疫苗。她呼籲其他歐盟國家響應，以及希望加強德國在世界衛生組織（WHO）內的角色，她同時透露會在未來數天舉行領袖會談，討論這個議題。

另外與會的意大利總理德拉吉（Mario Draghi）則指出，美國大部分民眾都已經接種疫苗，而且本土供應充足，因此估計華府很大機會在短時間內取消疫苗的出口限制。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在會上表示，IMF提出一個總值500億美元結束疫情計劃，透過富裕國家等捐款融資，目標在2021年底之前為全球最少40%民眾接種疫苗，並在2022年第一季將接種數字升至60%以上。

中國國家主席習近平較早時在會上宣布，北京提出五項措施繼續支持全球抗疫，包括未來3年內再提供30億美元國際援助、支持中國疫苗企業向發展中國家進行技術轉讓，合作生產疫苗等。

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