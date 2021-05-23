哈里王子又爆料　查理斯嬲爆威廉漠然　英女王看在眼中放在心裏

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-23 18:23

哈里王子、奧花雲費（Oprah Winfrey）製作的Apple TV+節目《The Me You Can't See》21日播出，哈里王子在節目中毫無保留，一改昔日優雅完美面貌自剖脆弱面，甚至提父親查理斯「把痛苦與折磨的循環傳給兒子」，據傳讓父親氣炸了，白金漢宮工作人員甚至指出哈里王子已與王室家族瀕臨決裂。

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根據英媒《每日郵報》（Daily Mail）指出，一名工作人員爆料，哈里王子在節目中自剖母親戴妃過世之後，他一度迷失，甚至酗酒吸毒尋求慰藉，與梅根結婚後，一舉一動都被鎂光燈聚焦，「我以為我的家人會提供協助，但是每一次詢問、請求、警告，不管是什麼，得到的只是完全的沉默或完全被忽視」。

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據悉此番告白惹怒英國王室，雖然英國王室普遍共識是不理會哈里王子，但是查理斯受不了，他想為自己辯護，工作人員更說：「英國王室每個人都很難理解他的舉動，哈里王子可以尋求協助，他可以提倡心理健康，但不需要將細節公諸於世吧。」

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不過哥哥威廉王子彷彿這次不為所動，頂多只認為應該私下討論這些私事問題，不過威廉在哈利的節目播出首日，特地到愛丁堡出席斯巴達足球人俱樂部與社區協會的「心理健康足球」活動，表明英國王室也很重視心理健康的議題。

（編按：美國雜誌《Us Weekly》引述英國王室專家布倫（Nick Bullen）表示，威廉王子對親弟哈里王子過去數週所發表的言論感到震驚。原本威廉想與哈里重修舊好，惟布倫觀察到兩人近年的互動發生了顯著變化，可能是因為兩人的妻子意見不一， 若兩妯娌之間產生衝突，根本無助她們丈夫之間的關係。）

（編按：《每日郵報》另外又引述消息稱，英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth）對孫兒哈里多次批評家人感到異常煩惱，女王把相關事情放在心裏，尤其是哈里批評父親查理斯王儲的教養方式。）

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