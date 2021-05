哈里王子揭發王室醜聞與家人決裂？查理斯嬲到爆　威廉卻不為所動

哈里王子、奧花雲費(Oprah Winfrey)製作的Apple TV+節目《The Me You Can't See》21日播出,哈里王子在節目中毫無保留,一改昔日優雅完美面貌自剖脆弱面,甚至提父親查理斯「把痛苦與折磨的循環傳給兒子」,據傳讓父親氣炸了,白金漢宮工作人員甚至指出哈里王子已與王室家族瀕臨決裂。