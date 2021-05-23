愛因斯坦寫下E=mc²手稿以驚人天價成交　親筆信與專家論戰

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-23 15:58

有「現代物理學之父」之稱的天才物理學家愛因斯坦（Albert Einstein），生前撰寫的一封親筆寫有其著名「E = mc2方程式」的信，在拍賣會上以超過120萬美元的最終價拍出，比預期價格高出3倍。

這封信是愛因斯坦在1946年10月26日，用德語回覆給美國籍波蘭物理學家席柏斯坦 （Ludwik Silberstein）信件的其中一頁，距今已有75年。過去是席柏斯坦私人財產的一部分，後來被他的後代子孫出售。席柏斯坦在過去便以「評論與挑戰」愛因斯坦部分理論著名，曾公開向媒體批評愛因斯坦的廣義相對論有「缺陷」。在這封信中，對於席伯斯坦的疑問，愛因斯坦寫道，「你的問題可以用E = mc²公式來回答，不需要任何學識」。根據外媒報導，在這封1946年的信中，席柏斯坦最終被愛因斯坦說服，之後更以將愛因斯坦的廣義和狹義相對論納入大學課程之舉聞名。

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E = mc²是由愛因斯坦發現的「質能方程式」，E = mc²即為「能量等於質量乘以光速的平方」。這項公式證明了「時間並非絕對」，而質量與能量等價，進而改變物理學，為世界上最著名的公式之一。

根據加州理工學院與耶路撒冷希伯來大學的愛因斯坦論文項目（Einstein Papers Project）檔案管理員表示，此前已知由愛因斯坦親筆寫下這項「改變世界的方程式」的紀錄僅有3件。此次拍賣出的第4件，為全球唯一一個由私人收藏的信件，直到近日才公諸於世。拍賣行表示，最初估計此件物品得標價約落在40萬美元左右，最終以高達3倍的120萬美元價格拍出。

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