密件曝光：1958年台海危機　美軍曾考慮核武攻擊中國

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-05-23 19:58

中國1958年對金門進行炮擊時，美軍將領力促以核武攻擊中國大陸，且接受蘇聯可能協助以及反擊的風險，顯現當年台海危機危險程度以及美國捍衛台灣的決心，比外界所認知更高。

《紐約時報》稱現年90歲的前軍事分析家埃爾斯柏格（Daniel Ellsberg）在網上披露極機密的台灣海峽危機文件的機密部分。它僅曾於1975年部分解密。

文件顯示，美國規劃人員也推定，蘇聯勢必會向中國伸出援手並動用核武報復，但他們認為，為了保衛台灣，也得接受這樣的後果。

埃爾斯柏格因在1971年私自複製並向美媒提供美國防部的越戰研究而聲明大噪。這份文件名為「五角大廈文件」（Pentagon Papers）。

埃爾斯柏格對《紐約時報》說，他1970年代初期複製1966年極機密的台海危機研究。他稱因慮及現時中美關係因台灣變得緊張，他想藉此引起公眾注意及討論。

密件作者寫道，如真的發生犯台入侵行動，當時的美國參謀首長聯席會議主席特文寧（Nathan Twining）將軍明確表示，美國將會動用核武對付中國的空軍基地，防止解放軍成功進行空中阻絕作戰。

文件引述特文寧表示，倘若此舉無法阻止解放軍侵略行動，則「別無選擇，只能對中國進行更深入核武打擊，更北遠至上海」。

是時任美國總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）最終決定，先用常規武器應對。

解放軍1958年8月23日炮擊金門，台灣軍方以榴彈炮還擊，直到美國1979年承認北京，以及中美建交後才正式停止。美國之後仍與台維持關係。