一分鐘看世界｜以巴衝突後遺、中歐趨僵、萊溫斯基一tweet入魂

今天是5月24日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：
衝突告一段落
以色列及巴勒斯坦發生軍事衝突，持續11天後停火，造成嚴重傷亡。以色列20日同意與控制加沙地帶的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯停火，於21日凌晨2時（香港時間21日上午7時）開始生效。在戰火與新冠疫情夾擊下，加沙地帶民眾生活更艱苦……（點擊了解更多）
以巴衝突：圖為加沙一名女孩5月23日手抱一名男孩，看着已變成廢墟的家。（Reuters）
中歐投資協定凍結
談了7年，中國與歐盟的投資協定，2020年底完成談判。但歐盟及中國因新疆人權議題，雙邊關係趨僵。歐洲議會20日通過決議，凍結中歐投資協定。中國稱協定對雙方有利，而凍結影響雙邊關係，責任不在中方。有俄羅斯專家稱，沒有中國的資金及技術，歐洲失去經濟復蘇機會……（點擊了解更多）
圖為5月8日，比利時布魯塞爾，裝飾着歐盟與各國旗幟的廣場。（Reuters）
美韓峰會
美國總統拜登5月21日與訪美的韓國總統文在寅舉行峰會，他們稱深切關注朝鮮局勢，表明朝鮮半島無核化是他們的目標。美國並任命美國前駐韓大使金成出任新的對朝特使，盼打通對朝外交管道。美韓領導人會後發表聯合聲明，未點名提及中國，但稱雙方承諾維持南海等的和平穩定，並特別強調台灣海峽和平穩定的重要。
圖為2021年5月21日，美國總統拜登和韓國總統文在寅於白宮舉行會談。（AP）
多地新冠疫情
世界衛生大會5月24日召開之際，全球多個國家或地區仍深受疫情所苦，美國及歐洲一些國家疫情看似有所穩定，紛紛嘗試放寬防疫限制與旅遊。然而拉丁美洲、亞洲及東南亞卻是另一番景象，包括印度、日本、泰國、新加坡及台灣等國家或地區，情況令人擔心，那些政府亦收緊管制。
↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：
一個專訪撼動BBC
英國戴安娜王妃1995年接受英國廣播公司（BBC）的專訪，說出經典的一句「這段婚姻中有三個人，所以有點太擠」。近日公開的調查報告令這四分一世紀前進行的訪問再度引起關注。涉事BBC記者巴希爾被證實當年「騙得」戴安娜接受專訪。事件或導致這間公營廣播機構名譽掃地，需進行改革……（點擊了解更多）
1995年，戴安娜王妃在肯辛頓宮接受BBC記者巴希爾訪問（Getty）
↓更多戴妃生前與家人拍下的照片，請點擊放大觀看：
前情婦幽默反擊
美國前總統克林頓（Bill Clinton）與白宮前實習生萊溫斯基（Monica Lewinsky）1998年爆出性醜聞，他本來一直矢口否認與她有性關係，但劇情最後因她提供一條被驗出沾有克林頓精液的藍裙而逆轉。克林頓因作假證供和妨礙司法公正而遭到彈劾。時隔23年，這宗陳年戀聞再度因為她的一個Twitter推文再被炒熱……（點擊了解更多）
編輯精選
必看話題文章
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。