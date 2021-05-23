意大利登山吊車車廂從高處墮下　12人死亡

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-23 23:07

意大利北部小鎮斯特雷薩（Stresa）一架接載遊客上落莫塔羅尼山（Mount Mottarone）的吊車車廂行駛途中墜落山坡，12人死亡、另有2名兒童重傷。輕傷者已經直升機送到都靈（Turin）的醫院。

莫塔羅尼山是阿爾卑斯山脈的一部份，高1,491米。事發地點距離米蘭（Milan）約70公里。

救援人員在當地時間中午接報。意大利電視台RAI News 24引述阿爾卑詩山國家救援服務發言人Walter Milan稱，車廂在非常高的高處墮下，墜落在森林下，差不多完全損毀。

🔴 #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute, il bilancio è provvisorio. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro. Sul posto l’elicottero del reparto volo di Varese [13:50 #23maggio] pic.twitter.com/y4SnbDNNjz — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021

乘客登上來往斯特雷薩至莫塔羅納山的吊車後，可欣賞位於海拔1,400米高的馬焦雷湖（Lake Maggiore）以及島嶼的美景。它一度因為疫情停運，最近才恢復服務。