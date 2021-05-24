飛立陶宛航機迫降明斯克　白羅斯反對派被當地警方上機逮捕

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-05-24 01:59

電報頻道Nexta的創建者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），所乘坐的瑞安航空（Ryanair）飛機，本應前往維爾紐斯（Vilnius），但在白羅斯首都（Minsk）迫降。26歲的普羅塔塞維奇被當地警方上機逮捕，他被白羅斯列入參與恐怖主義人員名單，可能面臨長達15年的監禁，甚至死刑。立陶宛總統Gitanas Nauseda批評白羅的斯行動，斥其政權對國際民航構成威脅，在Twitter中稱這一事件為「令人討厭的事件」是「前所未有的」。

據報，普羅塔塞維奇乘坐的飛機在從希臘首都雅典飛往維爾紐斯途中，傳出機上有炸彈的消息。白羅斯當局指機上有炸彈威脅，要求這架由雅典起飛的瑞安航空客機降落其首都明斯克接受安全檢查，但反對派稱這是為了拘捕普羅塔塞維奇的手段。2020年白羅斯總統選舉候選人之一的Sviatlana Tsikhanouskaya要求立即釋放普羅塔塞維奇。

有報導指明斯克機場向俄羅斯官方媒體RIA Novosti表示，飛機在未確認的炸彈威脅後緊急降落。麗娜·比什內（Lina Beishene）說，立陶宛民航當局尚未獲悉炸彈威脅的消息。

據悉，航班上123名乘客被陸續帶到明斯克機場過境區進行檢查，航班行李接受安檢。但安全人員未發現爆炸裝置，飛機目前仍在明斯克機場等待起飛。

電報頻道Nexta在白羅斯被認定為外國極端主義組織。普羅塔謝維奇被指是反政府人士、涉嫌組織違反公共秩序的大規模騷亂，檢方對他提出刑事訴訟，指他涉嫌蓄意通過電報頻道煽動對政府官員和執法人員的社會敵意。