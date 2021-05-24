飛立陶宛航機迫降明斯克　遭逮捕白羅斯異見記者：我會被判死刑

撰文： 洪怡霖 王慧珊 最後更新日期： 2021-05-24 09:45

瑞安航空（Ryanair）從希臘飛往立陶宛的客機5月23日被迫在白羅斯（前稱白俄羅斯）首都明斯克（Minsk）降落。白羅斯異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）被捕時稱自己將被判死刑。

白羅斯反對派：圖為2017年4月10日，普羅塔塞維奇身處白羅斯首都明斯克的法庭。（Reuters）

航班FR 4978遭白羅斯戰機攔截後，警方上機逮捕普羅塔塞維奇。其中一名乘客告訴立陶宛新聞網站Delfi稱，普羅塔塞維奇意識到飛機改降明斯克時雙手抱頭兼搖頭，遭押走時還表示：「我將在這裏被判死刑」。

另一名機上乘客則指，普羅塔塞維奇一聽到轉飛白羅斯的消息後，便打開頭頂上的行李櫃，把電腦和電話交予身邊的女性友人。他說普羅塔塞維奇應把電腦和電話交給其他乘客，因認為同行的女性友人亦可能會一起被拘捕。

26歲的普羅塔塞維奇2020年白羅斯示威期間在一個反白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的波蘭網媒Nexta的Telegram頻道擔任編輯。Nexta在白羅斯被認定為外國極端主義組織。普羅塔謝維奇被指是反政府人士、涉嫌組織違反公共秩序的大規模騷亂，遭政府通緝。