白羅斯異見記者飛立陶宛途中被捕　同行俄籍女大學生也被拘

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-24 17:09

白羅斯（Belarus）反對派人士博客普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）5月23日地捕，過程甚為戲劇性，亦惹來國際社會批評。最新消息是，與他同行的女子亦被拘。

白羅斯政府5月23日以機上有炸彈為由，派出一架戰機「伴飛」，迫使一部本同由臘首都雅典飛往立陶宛（Lithuania）首都維爾紐斯（Vilnius）的瑞安航空（Ryanair）客機，在白羅斯首都明斯克（Minsk）緊急降落。白羅斯之後證實它是「詐彈」，並派員登機拘捕兩人。

白羅斯總統府已稱，是總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）下令戰機升空。

圖為5月23日，白羅斯異見記者普羅塔塞維奇所乘客機「被轉飛」白羅斯明斯克後，他的支持者來到立陶宛維爾紐斯的機場等待。客機原定由希臘雅典飛往立陶宛維爾紐斯。（Reuters）

位於維爾紐斯的歐洲人文大學（European Humanities University）發言人5月24日對路透社說，該校23歲女學生薩佩加（Sofia Sapega）證實是與普羅塔塞維奇同行，兩人在明斯克被拘。

聲明內文稱薩佩加是俄羅斯公民，到維爾紐斯是為完成她的碩士論文，以完成5年的課程。

一位名為曼塔斯（Mantas）同機乘客稱，當普羅塔塞維奇一聽到飛機轉飛後，便將座位上的儲物櫃打開，拿出一部手提電腦及手機，並將它們轉同行的女子。估計她就是薩佩加。