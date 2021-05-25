一分鐘看世界｜白羅斯劫機大戲、Bitcoin不環保？日本抗疫龜兔跑

今天是5月25日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：
國家級劫機
東歐國家白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）5月23日「真實上演」一個足以拍成電影的故事。它以一部從希臘飛往立陶宛的客機有炸彈威脅為由，要求它飛往「最近的」白羅斯明斯克機場。客機經檢查後未有發現炸彈，一名白羅斯異見記者卻被捕。歐美多國批評，但為什麼它們反應這麼大？有可能是國際社會害怕立下不良先例，未來會有國家用同類手段進行拘捕……（點擊了解更多）
世界衛生大會
第74屆世界衛生大會（WHA）5月24日至6月1日以視像形式舉行。法國總統馬克龍在會上呼籲加大世界衛生組織（WHO）的力量，讓它能有效應對疫情。世衛總幹事譚德塞亦再度次呼籲各國捐出疫苗。此外台灣連續五年不獲邀參與，亦未獲邀以觀察員身分出席。
圖為5月24日世界衛生組織總幹事譚德塞在瑞士日內瓦出席世界衛生大會。是次會議以視像形式舉行。（Reuters）
加密幣不環保？
Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）成為加密幣的KOL，他更在Twitter發表聲明，以環保為由暫停Tesla接受比特幣付款的計劃，加密貨幣價格隨即大幅插水。加密幣熱潮衍生的能源消耗及碳排放問題，能否透過創新技術或新能源轉型來解決？（點擊了解更多）
圖為2020年3月9日，特斯拉行政總裁馬斯克於華盛頓的一場峰會發言。（AP）
抗疫何以落後？
日本主要購入疫苗的付運進度既不算理想，本地研發國產疫苗又未見蹤影。事實上，製藥業發達的日本在1980年代以前已擁有超卓的疫苗技術，為何今日在新冠疫苗的研發上跑輸各先進國家？背後原因眾多，其中一個包括執政自民黨一直認為日本藥廠能夠開發出國產疫苗……（點擊了解更多）
↓想看看日本民眾及領導人在疫情持續期間的日常生活，請點擊放大觀看：
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