F9狂野時速｜曾稱台灣是國家　John Cena發微博道歉：我愛中國

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-05-25 17:55

美國電影《F9狂野時速》影星莊先拿（John Cena）到台灣宣傳時，曾稱台灣是第一個可以看到《F9狂野時速》的「國家」，引起爭議。莊先拿5月25日透過微博發布影片道歉，稱「我愛更尊重中國和中國人」。

莊先拿表示：「你好中國，我是趙喜娜（莊先拿的中文名），我必須説現在，在《速度與激情9》（《F9狂野時速》大陸譯名），我做很多很多採訪……我有一個錯誤，對我的錯誤，我很很抱歉，我必須説現在，很很很很很重要，我愛更尊重中國和中國人。」但他並未明確表述自己有什麼錯誤，也沒有提及台灣和大陸的關係。

圖為2021年5月25日，美國電影《F9狂野時速》影星莊先拿透過微博發布影片道歉，稱「對我的錯誤，我很很抱歉......我愛更尊重中國和中國人」。（微博截圖）

對於莊先拿的道歉，有網友表示：「請你用中文説『台灣是中國的一部分』否則我們不接受」，也有人説：「知錯就改」，表示還會支持他。有網友表示他可能是受到了錯誤信息引導。

台媒5月8日報道， 最新一部的《F9狂野時速》電影中，新加入的荷里活影星莊先拿，於面向台灣的宣傳片不僅特地用中文跟台灣觀眾打招呼示好，還稱台灣是第一個可以看到《F9狂野時速》的「國家」。

《F9狂野時速》原定5月19日於台灣上映，但受疫情影響，目前已經決定延後上映。電影5月20日於大陸於如期上映。