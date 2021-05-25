韓國外長：向來就涉中國內政問題保持克制

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-05-25 15:20

美國與韓國領導人聯合聲明提及台灣等問題引發中國不滿，韓國外長鄭義溶5月25日舉行記者會進行説明，強調韓方向來就涉華內政問題保持克制。

韓聯社報道，在5月25日舉行的記者會上就有關美韓領導人聯合聲明未提及中國人權問題，鄭義溶表示，國際社會圍繞涉華問題存在一些爭議，但鑑於中韓之間的特殊關係，韓方向來對涉及中國內政的問題保持克制，聯合聲明體現了韓方的這種立場。

鄭義溶表示，韓方是朝鮮問題的直接當事方，因此將「努力改善朝鮮人權狀況」的字句寫入聯合聲明。圖為2021年5月21日，韓國總統文在寅（左）與美國總統拜登（右）參加記者會。（Reuters）

對於聲明提及台灣海峽一事，鄭義溶説，聯合聲明只包含維護台海和平與穩定的重要性等原則性內容，韓方提及的維護區域和平與穩定是域內成員的共同願望，韓國政府充分認識到兩岸關係的特殊性，韓方一如既往堅持該立場。

在這之前，鄭義溶5月24日接受韓國媒體採訪時強調，美韓領導人聯合聲明只是用籠統的措辭對台灣海峽加以提及，韓方堅持在尊重一個中國原則的同時，推動美韓同盟關係和中韓戰略合作夥伴關係協調發展的立場。

韓國總統府青瓦台官員5月24日證實，韓國已經通過外交部門渠道就美韓領導人會談事宜與中國保持着必要的溝通。雖然有關台灣海峽的內容首次出現在美韓領導人聯合聲明中，但僅止於原則性表明基本立場。

中國駐韓國大使邢海明5月24日就美韓領導人聯合聲明表示遺憾，強調與美國發展雙邊關係是韓國的自由，中方不宜多言。但若損害到中國的國家利益，中方不會坐視不管。