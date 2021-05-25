白羅斯「劫機」事件後　歐盟：凍結30億歐元資金支援計劃

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-05-25 17:18

白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）派戰機「迫降」瑞恩航空（Ryanair）客機，並逮捕機上的反對派人士普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）及其女友後，遭西方國家強烈譴責，指行徑如同「劫機」。歐盟24日呼籲各國針對白俄羅斯採取「領空禁令」，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布，將凍結向白羅斯提供規模達到30億歐元的資金支援計劃。

瑞恩航空客機在白羅斯首都機場緊急降落，到底發生了什麼（請點擊大圖瀏覽）：

歐盟27國領導人峰會24日晚到25日舉行，峰會將討論對白羅斯推行新的制裁。馮德萊恩在峰會召開前表示，歐盟將凍結向白羅斯提供的30億歐元經濟與投資計劃。

We have a 3 billion euro economic and investment package ready to go for Belarus, when it becomes democratic. pic.twitter.com/704CAyX8tZ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 24, 2021

馮德萊恩稱「歐盟將持續向白羅斯政權施壓，直到白俄羅斯尊重新聞及言論自由。」她並透露，歐盟新的制裁將針對「迫降客機」事件主要責任者，凍結責任領導人的資產，也包括白羅斯航空業。

歐洲理事會24日在布魯塞爾舉行會議，並發布備忘錄，要求「立即釋放」普羅塔塞維奇，並呼籲所有歐盟航空公司對白俄羅斯實施「領空禁令」。它還呼籲國際民用航空組織（International Civil Aviation Organization）對迫降事件進行調查，稱這是「前所未有和不可接受的」。

許多總部位於歐盟的航空公司已經宣布，它們將禁止白羅斯進入其領空，包括北歐航空（SAS）、波蘭LOT航空、匈牙利的維茨航空（Wizzair）和德國漢莎航空（Lufthansa）等。

被捕的白羅斯反對派人士普羅塔塞維奇是何許人（請點擊大圖瀏覽）：