印度疫情︱新人為避開防疫措施包機舉辦婚禮　民航總局介入調查

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-05-25 20:25

印度一對夫婦5月23日為逃避新冠肺炎（COVID-19）封鎖限制措施，包機舉行婚禮，邀請160多名賓客參加。印度航空監管機構民航總局5月25日宣布已展開調查。

從社交網站上分享的影片可以看出，飛機上人滿為患，大家簇擁拍照，幾乎無人戴口罩。（Twitter@DonthuRamesh）

《每日郵報》5月24日報道，印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）目前正處於封鎖限制之下，規定婚禮人數不能超過50人，一對名為拉凱什（Rakesh）和達希娜（Dakshina）的夫婦選擇在飛機上完成婚禮，以便邀請160餘位親朋好友參加。

拉凱什和達希娜在印度斯派斯航空公司（SpiceJet）預定了一架從泰米爾納德邦（Tamil Nadu）馬杜賴市（Madurai）起飛的包機。婚禮現場的影片和照片隨即被上傳到社交網站上。

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n — DONTHU RAMESH (@DonthuRamesh) May 23, 2021

影片顯示，飛機上幾乎無人佩戴口罩，場面一片混亂，人們向鏡頭展示脖子上戴的鮮花並拍照留念。

報道稱，機場工作人員表示對這場婚禮毫不知情。所有人登機之前都收到了機場的書面和口頭提示，詳細説明了機場和飛機上的社交距離要求和安全規範，但無人遵守。

斯派斯航空公司正按公司規定採取相應舉措。報道指，印度航空監管機構民航總局認為航空公司可以對此次航班上的乘客發起訴訟，報道指，這些乘客有可能遭禁止再次乘坐航班。