一分鐘看世界｜白羅斯vs歐盟、剛果火山爆發32死、奧運「地獄」

今天是5月26日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：
白羅斯vs歐盟
白羅斯（前稱白俄羅斯）要求一架客機在首都明斯克（Minsk）緊急降落並拘捕機上異見記者的事件，引發巨大爭議，被斥有「三宗罪」，除了美國拜登揚言追究責任外，歐盟目前已禁止白羅斯航班飛越歐盟領空、使用歐盟境內機場，又凍結支援計劃，究竟歐盟還可以做什麼……（點擊了解更多）
白羅斯：圖為2021年5月24日，波蘭華沙民眾上街示威，抗議白羅斯異見記者普羅塔塞維奇被捕。（Reuters）
民主剛果火山爆發
剛果民主共和國（下稱民主剛果）尼拉貢戈火山爆發，死亡人數升至32人，大量房屋被毀，民眾在火海前拍照更是引來爭議。這場火山爆發除了再度引起外界對世上最活躍、最危險的的尼拉貢戈山火山的關注外，同時也讓人意外聚焦在這個位於非洲中部、「平常不甚起眼」的人口大國……（點擊了解更多）
民主剛果火山爆發：圖為5月22日，剛果戈馬一名男子在尼拉貢戈火山爆發時，於瓦礫堆及熔岩前拍照。（Reuters）
↓更多民主剛果火山爆發的照片，請點擊放大觀看：
奧運「地獄」
東京奧運波折重重，除了美國提升對日本旅遊警示外，東京大學有學者研究指，東奧若讓人潮增加一成，9月時，東京都單日新增確診病例將比停辦東奧多1,407多宗。日本奧委會理事之前更形容，不論舉辦或否都是「地獄」。是什麼讓日本政府舉步為艱……（點擊了解更多）
圖為5月18日，東京東京奧委會大樓外，有反對強行舉辦奧運的民眾集會抗議。（Reuters）
布林肯訪以巴
美國國務卿布林肯到訪以色列，與總理內塔尼亞胡會談，布林肯表示會爭取國際支持以援助加沙（Gaza），但也會與夥伴合作，確保巴勒斯坦武裝組織哈馬斯不能從重建援助中獲利......（點擊了解更多）
以巴衝突：圖為5月25日，美國務卿布林肯在耶路撒冷出席記者會。（AP）
編輯精選
意大利樂隊撇清「吸毒」疑雲奪冠 Eurovision能振國運？
F9狂野時速｜曾稱台灣是國家 John Cena發微博道歉：我愛中國
必看話題文章
1200年歷史最大「人類糞便化石」長20厘米 科學家視如珍寶
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。