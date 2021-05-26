一分鐘看世界｜白羅斯vs歐盟、剛果火山爆發32死、奧運「地獄」

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-26 07:00

今天是5月26日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

白羅斯vs歐盟

白羅斯（前稱白俄羅斯）要求一架客機在首都明斯克（Minsk）緊急降落並拘捕機上異見記者的事件，引發巨大爭議，被斥有「三宗罪」，除了美國拜登揚言追究責任外，歐盟目前已禁止白羅斯航班飛越歐盟領空、使用歐盟境內機場，又凍結支援計劃，究竟歐盟還可以做什麼……（點擊了解更多）

白羅斯：圖為2021年5月24日，波蘭華沙民眾上街示威，抗議白羅斯異見記者普羅塔塞維奇被捕。（Reuters）

民主剛果火山爆發

剛果民主共和國（下稱民主剛果）尼拉貢戈火山爆發，死亡人數升至32人，大量房屋被毀，民眾在火海前拍照更是引來爭議。這場火山爆發除了再度引起外界對世上最活躍、最危險的的尼拉貢戈山火山的關注外，同時也讓人意外聚焦在這個位於非洲中部、「平常不甚起眼」的人口大國……（點擊了解更多）

民主剛果火山爆發：圖為5月22日，剛果戈馬一名男子在尼拉貢戈火山爆發時，於瓦礫堆及熔岩前拍照。（Reuters）

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奧運「地獄」

東京奧運波折重重，除了美國提升對日本旅遊警示外，東京大學有學者研究指，東奧若讓人潮增加一成，9月時，東京都單日新增確診病例將比停辦東奧多1,407多宗。日本奧委會理事之前更形容，不論舉辦或否都是「地獄」。是什麼讓日本政府舉步為艱……（點擊了解更多）

圖為5月18日，東京東京奧委會大樓外，有反對強行舉辦奧運的民眾集會抗議。（Reuters）

布林肯訪以巴

美國國務卿布林肯到訪以色列，與總理內塔尼亞胡會談，布林肯表示會爭取國際支持以援助加沙（Gaza），但也會與夥伴合作，確保巴勒斯坦武裝組織哈馬斯不能從重建援助中獲利......（點擊了解更多）

以巴衝突：圖為5月25日，美國務卿布林肯在耶路撒冷出席記者會。（AP）

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