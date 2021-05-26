白羅斯強迫客機降落逮人　數國擬加強制裁

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-26 09:37

瑞安航空（Ryanair）客機5月23日被迫降落白羅斯（前稱白俄羅斯）首都明斯克（Minsk），白羅斯派員登機拘捕異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），多國對此強烈批評，並宣布有意加強制裁明斯克政府。

美國總統拜登（Joe Biden）25日被記者問及華府是否在考慮以制裁回應事件，美國正在採取行動，但拒絕提供更多詳情。 他說不想在定案前進行揣測。

加拿大25日稱在研究是否將現行制裁加強。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）稱白羅斯的行為是令人震驚、非法以及完全不能接受，渥太華亦譴責這種危險地干預民用航空的行為。加拿大駐白羅斯大使館或會在9月1日關閉。

德國方面，總理及外長都就此發言。總理默克爾（Angela Merkel）25日稱，這是史無前例以及不能接受，此舉將人們置於危險中。她要求白羅斯立即釋放白羅斯異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）25日稱，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）須就此事付出慘痛的代價。他稱白羅斯為拘捕一名記者將170名乘客置於危險中，盧卡申科的所為是不能更加背信棄義的了。他稱國際社會不能容許這條界線被超越。他說必須向那些有這種想法的獨裁者表明，他們會為此付出慘痛代價。

+ 5 + 5 + 5

法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）25日稱他對國會說，在盧卡申科不尊重民主以及民眾意願的情況下，針對他的制裁會繼續。

勒德里昂稱，自2020年8月起國際社會看到白羅斯進行任意逮捕、箝制結社活動，對反對派進行恐嚇和監禁，以及在不合常規的總統選舉舉行後進行嚴重鎮壓。他說23日的事件，只是盧卡申科領導政權盲目鎮壓策略的又一次升級。