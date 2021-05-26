白羅斯迫降客機｜記者和女友同被捕　另有三人明斯克下機有可疑？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-26 15:01

白羅斯（前稱白俄羅斯）以接獲機上炸彈威脅為由，迫降瑞安航空（Ryanair）客機並拘捕一名異見記者，事件引起國際關注。有歐洲國家懷疑事件背後有俄羅斯的協助，俄羅斯否認涉事。

圖為2019年拍攝，白羅斯異見記者普羅塔塞維奇的女友薩佩加（Sofia Sapega），她也在這次事件中被捕。（Reuters）

愛爾蘭外交部5月24日指出，瑞安航空機上懷疑搭乘了白羅斯的安全部門工作人員。英國外相藍韜文（Dominic Raab）則表示，很難想像這事件背後沒有俄羅斯的協助，但指目前未有充分證據。

俄羅斯否認牽涉事件，並否認早前流傳有俄羅斯乘客在客機迫降明斯克機場後離開客機的傳言。外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示應對事件進行合理評估，而非倉卒支持或譴責任意一方。

連同被捕共5人途中離機

事件會被指與俄羅斯有關，最主要是因事件發生後不久，傳出有俄羅斯乘客在客機迫降明斯克機場後離開客機，未有跟隨客機飛往立陶宛。但據俄羅斯指，中途離開的乘客中，僅有一名是俄羅斯人，而她是異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）的女友薩佩加（Sofia Sapega），她在事件中一同被捕。

英國廣播公司（BBC）報道指，有5名乘客在明斯克機場離開，包括普羅塔塞維奇、其女友薩佩加，以及另外3人。普羅塔塞維奇與薩佩加被警察拘捕並帶離，另外三人分別為兩男一女。其中一人聲稱是埃因霍溫理工大學的研究員，因為想在白羅斯探妻而離開；另一人稱他的最後旅程目的地是白羅斯東北城市維捷布斯克，所以選擇提早離機；最後一名女子則稱希望留在明斯克而離機。

薩佩加目前是立陶宛歐洲人文大學（European Humanities University）的學生。報道引述她的同學表示，薩佩加雖然生於俄羅斯，但大部分時間都在白羅斯生活，她也並非反政府活躍分子。她的母親透露，薩佩加半年前結識普羅塔塞維奇。