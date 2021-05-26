約翰遜前親信將赴國會爆料　英媒：揭首相一度想直播注射新冠病毒

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-26 16:25

英國首相約翰遜（Boris Johnson）與前親信甘明斯（Dominic Cummings）鬧翻後，甘明斯多次爆料指責約翰遜，5月26日他更將就抗疫問題赴國會接受議員質詢。英媒報道，甘明斯屆時將投下多個震撼彈，包括指約翰遜在確診新冠肺炎（COVID-19）前，曾提議在電視鏡頭前直播自己以注射方式感染新冠病毒，以顯示「沒什麼好怕」。

甘明斯（Dominic Cummings）是約翰遜的昔日愛將，圖為他2020年7月離開位於倫敦的住所（Getty）

稱病毒為「功夫流感」

甘明斯將在國會衛生與科學聯合委員會上作證4小時，英國《每日郵報》引述消息人士報道，他將指控約翰遜在2020年3月確診染疫前，把新冠病毒稱為「功夫流感」（Kung-Flu），他又會指控約翰遜曾稱「我會讓惠蒂（Chris Whitty，政府首席醫療顧問）向我注射它（新冠病毒），在國家級電視台直播，那麼所有人會看到這沒什麼好怕的。」

「只殺害80歲以上的人」

甘明斯也將指出，約翰遜私下認為新冠肺炎「只會殺害80歲以上的人」，並後悔被迫下令封城，因為他認為「經濟帶來的破壞比人命損失更有害」。

圖為3月17日曾為英國首相約翰遜親信的甘明斯離開倫敦的居所。（Getty）

甘明斯本為約翰遜的愛將，在2016年脫歐公投、2019年選舉中，他都協助約翰遜取得勝利，並在約翰遜拜相後成為首席顧問，但到了2020年底，甘明斯離職，外界盛傳事件與甘明斯跟約翰遜未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）「爭權」有關。

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