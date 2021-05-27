美媒：阿聯酋擴大對華合作引起美國憂慮　或影響出售F-35戰機

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-05-27 14:16

美國《華爾街日報》5月25日報道，根據看過相關情報的美國官員透露，最近幾週，美國情報機構發現兩架屬於中國人民解放軍的飛機降落阿聯酋的一個機場，並卸下一箱箱不明物資。報道指，阿聯酋和中國的合作或影響美國的軍售。

阿聯酋是美國於海灣地區的一個主要盟友。這些美國官員説，上述運輸航班以及其他中國和阿聯酋之間開展安全合作的蛛絲馬跡，已經讓美國官員提高警覺，並給美國向阿聯酋出售數以百億美元計先進武器的交易帶來新的不確定因素。

一些美國國防官員相信中國希望於阿聯酋建立一個海軍基地。情報報告顯示，北京已經討論向阿聯酋派遣數百名軍事人員。五角大樓2020年發布的一份關於中國軍事雄心的報告也提到，中國「很可能已經考慮和計劃增加海外軍事後勤設施」。

《華爾街日報》提到，美國官員已經就中國於海灣地區的軍事和安全活動表達擔憂。中國還與沙特阿拉伯展開民用核項目合作，這些情況表明中國於區內有長遠打算。

一位美國官員透露，美國向阿聯酋明確表示，如果允許中國於阿聯酋建立軍事基地，實際將會讓軍售告吹，問題是美國政府和阿聯酋對於「基地」的定義可能無法達成共識。

美國五角大樓發言人麥克納爾蒂（Jessica McNulty）表示，「我們正與阿聯酋展開全面安全對話，期間我們能夠提出任何憂慮，我們也這麼做了。這是我們全面捍衞美國國家安全利益的方式。」

華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）學者申克（David Schenker）認為，阿聯酋和中國之間貿易、技術和投資關係的日漸發展正值美國調整自身軍力部署之際，「由於拿不準美國的態度，阿聯酋似乎在下注，希望能讓美國和中國都成為阿聯酋的安全合作伙伴」。

美國前總統特朗普（Donald Trump）同意對阿聯酋出售最多50架F-35戰機，價值230億美元。總統拜登（Joe Biden）的政府4月審視批准軍售。