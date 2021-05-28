美國呼籲世衛繼續調查疫情源頭　FB不再刪除「人造病毒」內容

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-28 03:42

美國總統拜登（Joe Biden）5月26日宣布，要求情報部門加強調查新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情起源後，他翌日表示可能會公開有關報告。另外社交平台Facebook亦決定不會刪除「病毒是人造」的內容。

美國國家情報總監辦公室 （ODNI）27日指，當地17個情報機構對疫情源頭有兩個推論，包括人類接觸受感染動物、以及病毒意外從實驗室流出，但大部分都認為沒有足夠證據分析哪個推斷的可能性較大。

拜登下令情報部門在90天內完成新一份報告，就疫情源頭有更明確的結論。他27日在安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）表示，自己很有可能公開情報部門分析疫情源頭的報告。

美國駐聯合國日內瓦總部代表團27日發表聲明，敦促世界衛生組織（WHO）舉行第二階段的疫情源頭調查，重申中國需要容許國際專家全面取得完整和原始的數據及樣本，有助了解病毒源頭及疫情爆發初期的情況。

Facebook不再刪文

Facebook曾在2月宣布禁止在平台上刊登「病毒在中國實驗室製造」或「疫苗有毒或無效」等內容，該公司在27日稱，因應當局繼續調查疫情源頭及與公共衛生專家磋商過後，決定不再移除「病毒是人造」的內容。Facebook品牌管理副總裁羅森（Guy Rosen）在聲明表示，公司會繼續與衛生專家合作，以便與持續變化的疫情同步，從新的事實和趨勢中更新使用政策。

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