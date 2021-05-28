意大利眾議院外委會通過涉疆決議　中方堅決反對

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-05-28 09:39

意大利眾議院外委會5月26日先後通過決議案，譴責中國於新疆侵犯人權。中國駐意大利使館發言人回應指，外委會借所謂人權問題污衊、抹黑中國，干涉中國內政，對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指，涉疆問題的本質是反暴恐、反分裂、去極端化問題。經過不懈努力，新疆地區已連續4年多未再發生暴恐案件，社會安全穩定，發展持續向好，人民安居樂業，各族群眾合法權益得到有效保障。所謂強迫勞動、非法控制生育、壓制宗教自由等說法完全子虛烏有。

發言人強調，新疆是中國領土，新疆事務純屬中國內政，不容外部勢力干涉。中方捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，維護新疆發展、穩定和民族團結的決心堅定不移。我們希望意大利眾議院外委會尊重客觀事實，傾聽新疆兩千五百多萬各族人民的聲音，多做有利於中意兩國人民友好的事，多做有助於推動兩國互利合作的事。

比利時聯邦參議院通過涉疆決議

比利時聯邦參議院5月21日通過一項涉疆決議。中國駐比利時使館發言人批評，決議大量引用錯誤和虛假信息，誣衊新疆存在「強迫勞動」等，對此堅決反對並予以強烈譴責。中方敦促比參議院正確看待新疆發展和涉疆問題，切實尊重中方核心利益和重大關切，立即停止干涉中國內政，多做有利於中比關係健康發展的事。