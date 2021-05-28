新冠疫苗︱接種比例冠全球最高疫情卻反彈　塞舌爾給世人的啟示

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-28 17:08

印度洋島國塞舌爾（Republic of Seychelles），人口不到10萬人，迄今卻已有64%接種兩劑新冠疫苗，堪稱全球疫苗覆蓋率最高的國家。然而，該國每日新增確診病例仍持續增加，且截至5月13日為止全國三分之一的活躍病例（約900人），還都接種過兩劑疫苗。儘管數據還不夠多，國際衛生專家仍試圖解讀這個現象，而他們的解讀可能影響未來各國因應疫情的方式。

彭博資訊報道，塞舌爾民眾接種的疫苗，57%是中國大陸的國藥疫苗，43%是阿斯利康（AstraZeneca）授權在印度生產的Covishield疫苗。

（編按：有聲音認為，塞舌爾已接種人口中，57%的接種了國藥疫苗，43%接種了阿斯利康疫苗，因此認為是國藥效力不夠，導致該國疫情反彈。

美國喬治城大學（Georgetown University）醫學院研究員劉成龍稱，按照美國疾病控制和預防中心（CDC）的定義，「疫苗突破個案」（vaccine breakthrough cases）並不罕見。已接種過的人患病機會少得多，但仍有可能患上。他說，沒有一種疫苗100%保護力。）

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塞舌爾所歷經的情況和全球疫苗覆蓋率第二高的以色列很不一樣，因以色列新增確診人數近來大幅下降，不禁令人覺得，這樣的反差可能是不同效力的疫苗所致。以色列主要施打的是輝瑞和德國生物新技術公司（BioNTech）研發的mRNA疫苗。

儘管各國在這次疫情期間才首次大規模施打mRNA疫苗，但迄今的臨床試驗數據顯示，mRNA疫苗更能阻擋疫情、對抗變種病毒，及預防社區感染；另一家研發mRNA疫苗的是美國藥廠莫德納（Moderna）。至於國藥與阿斯利康疫苗較仰賴傳統的疫苗研發方式，目前研究顯示這類疫苗效力較低。

另一方面，儘管塞舌爾確診人數持續大增，卻少有重症患者。塞舌爾總統蘭卡拉萬10日受訪時曾表示：「我們只有少數人需進到加護病房，每40名就醫僅2人出現重症。」

不過，塞舌爾政府並未揭露，在總確診人數中佔三分之一的「疫苗突破」病例，到底是接種哪一種疫苗。而且也沒有機構進行任何基因定序，找出該國盛行的是什麼變種病毒。目前僅在2月發現一例傳染的是南非病毒株B.1.351。

（編按：劉成龍稱，要對塞舌爾的接種者做更多的血清研究，以更好地確認接種疫苗後抗體的水平。）

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塞舌爾的情況也再次提醒世人，達成群體免疫的定義持續在更新。科學家曾估計，無論是確診後康復還是透過疫苗，在人口當中有55%-82%具抵禦新冠肺炎的免疫力，便達到讓病毒找不到足夠宿主而無法傳播的門檻。但在疫情持續17個月後，各界意識到這個門檻可能有所改變，具體取決於民眾是否對當前流行的病毒具抵抗力、遵守保持社交距離、配戴口罩等防疫措施，此外季節因素也會影響，酷熱或寒冷的天氣通常會加劇傳染病散播，因民眾在這種天氣容易群聚在室內。

約翰霍普金斯大學流行病學家努佐（Jennifer Nuzzo）表示，「我們或許不太可能讓新冠病毒的傳播力降至零或完全消滅」，但她認為新冠疫苗「有做到我們最關切的事，就是防止病患併發重症」。

塞舌爾去年經濟萎縮13%，塞舌爾財長Naadir Hassan說，在等待這些謎題解開時，政府不能坐以待斃，所以一直想靠提高免疫力，來重啟該國倚賴觀光業的經濟。

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