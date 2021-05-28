中英外長通話　兩國聲明內容有異

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-05-28 15:05

在中國與英國關係緊張之際，英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）5月27日與中國外長王毅通電話，中英兩國官方公開內容不同。

英國外交部發言人5月27日就兩國外長通話內容介紹稱，「外交大臣藍韜文今天與中國外長王毅通話。他們討論了建設性的英中關係對於應對氣候變化和全球健康等全球挑戰的重要性。外長們還討論了一系列外交政策問題，包括緬甸、伊朗和朝鮮的局勢。」

英國外交部發言人説，「外交大臣重申了英國對香港局勢和新疆侵犯人權行為的持續關注，並強調讓聯合國人權專家不受限制進入新疆的重要性。兩人在結束通話時一致認為，從貿易到應對氣候變化等問題，兩國存在合作機會，期待着就這些問題進行進一步討論。」

英國外交大臣藍韜文5月28日在社交媒體上寫道，「今天我與中國外長王毅就共同應對氣候變化和健康等全球挑戰的重要性進行了交談。我強調了英國對香港局勢的深切關注，以及聯合國人員需要不受限制進入新疆。」

王毅稱，中英雙方應相互尊重，平等對話，清除疑慮，澄清事實，明辨是非。圖為2019年7月31日，王毅（右）在泰國曼谷會見英國外交大臣藍韜文。（新華社）

中國外交部網站5月28日公開內容顯示，王毅提到「麥克風外交」不可取，搞「小圈子政治」更不符合時代要求。要求英方尊重中國的主權和領土完整，尊重中國人民自主選擇的發展道路，尊重中國不受干涉處理本國內政的權利。

王毅就涉港、涉疆問題闡述了中方原則立場，強調「一國兩制」是中國的基本國策，中方將堅定不移、一以貫之堅持。中國在香港所做的一切，都是為確保「一國兩制」行穩致遠。完善香港特區選舉制度正在得到香港各界廣泛支持。新疆問題的本質是反暴恐、反分裂、去極端化問題。中方歡迎外界各方人士到新疆瞭解真實情況，但不接受「有罪推定式」的所謂「調查」。

中國外交部網站內容還顯示，藍韜文提到雖然兩國之間存在分歧，但英方願本着相互尊重、求同存異的精神，同中方加強交流、理性溝通，讓合作而非分歧定義雙邊關係。英方高度讚賞中方在抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情中取得重大成果，願同中方進一步深化在公共衛生、「一帶一路」、經貿、氣候變化等各領域的協調與合作。