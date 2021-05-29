WTO：全球貨物貿易正持續恢復

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-05-29 23:59

新華社5月29日報道，世界貿易組織5月28日發布的數據顯示，全球貨物貿易自去年第二季度出現短暫深度下滑後，今年將呈現持續恢復態勢。

世貿組織發布的最新一期《貨物貿易晴雨表》顯示，全球貨物貿易景氣指數高於基準點100，達到109.7。這意味着全球貨物貿易廣泛恢復和貿易規模加速擴大。

世貿組織表示，全球貿易趨勢與該組織今年3月的年度貿易預期基本一致。世貿組織當時預計，今明兩年全球貨物貿易量將分別增長8.0%和4.0%。

世貿組織同時指出，儘管短期內貿易前景相對積極，但全球各地區表現並不均衡。從貿易類別上看，服務貿易仍然疲弱。世貿組織警告，目前全球各地區特別是貧窮國家新冠疫苗接種滯後，新冠疫情復燃會破壞貿易恢復進程。

根據全球貨物貿易景氣指數的編制規則，數值100為其基準點。如果某一次指數為100，意味着全球貨物貿易增長符合中期趨勢預期。指數大於100表示該季度全球貨物貿易增長高於預期水平，反之則顯示全球貨物貿易增長低於預期水平。

世貿組織2016年7月首次發佈全球貿易景氣指數，通過採集主要經濟體的貿易統計數據，就當前世界貿易的短期發展走向提供早期訊號，為貿易政策制定者和工商界提供更為及時的國際貿易信息。