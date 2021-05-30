英媒：約翰遜與未婚妻5月29日秘密結婚

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-30 04:09

英國傳媒5月29日報道，首相約翰遜（Boris Johnson）同日與未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）在倫敦秘密結婚。

路透社報道，《太陽報》（The Sun）及星期日郵報（Mail on Sunday）分別披露有關消息，指參與的賓客都是在最後一刻在接獲邀請，連約翰遜的高級幕僚都不知情。

報道指，婚禮在距離唐寧街（Downing Street）首相府大約2.4公里的西敏寺大教堂（Westminster Cathedral）舉行。在下午1時半左右，教堂突然關閉，身穿白色長裙的西蒙茲在30分鐘後乘坐轎車到場。

圖為2021年5月6日，英國首相約翰遜和未婚妻西蒙茲於倫敦西敏投票。（Getty Images）

現年56歲的約翰遜在去年宣布與33歲的西蒙茲訂婚，他們的兒子威爾弗雷德﹒勞里﹒尼古拉斯（Wilfred Lawrie Nicholas Johnson）於去年4月29日出世。《太陽報》曾在5月23日報道，約翰遜與西蒙茲預定2022年7月30日完婚。

約翰遜曾經兩度離婚，目前他沒有在社交媒體公布新婚消息，但假如報道屬實，西蒙茲會成為約翰遜第3任妻子，亦是英國近200年來第一次有首相在任內結婚。

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