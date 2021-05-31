一分鐘看世界｜走在軍事科技尖端、病毒再溯源的盤算、拜登預算案

今天是5月31日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：
為何新冠「再溯源」？
引致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的新冠病毒最先在哪出現，以及它是不是從實驗室外泄，在疫情爆發一年多後，此事又再被「炒熱」。印度支持「再溯源」，英則揆含糊回應，但傳出情報部門再評估。美國總統拜登5月26日下令情報機構調查新冠病毒（SARS-CoV-2）起源，在90天內向他報告。華府現在高調推動調查，主要有3個方面的考量。美國的「武漢情報」，已被過度政治化……（點擊了解更多）
↓2021年年初，世衞專家組訪華溯源調查武漢病毒研究所：
拜登「願望清單」
美國總統拜登5月28日公布他上任後首份預算案，規模達6萬億美元。白宮希望款項可主要用於基建、教育和應對氣候變化，並為低及中產階級成立新的安全網計劃。拜登欲透過預算案「重新定義」美國經濟、與中國抗衡。但這將讓美國背負歷來最多的債務、或進一步推高財赤通脹。預算案在國會闖關的結果難料……（點擊了解更多）
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數碼軍備
美國前總統艾森豪威爾在冷戰時，提出「軍事工業複合體」（MIC）一詞，意指美國政府、五角大樓與軍事工業承包商因應外交及軍事需要而構成的政經軍利益互輸壟斷關係。隨着科網經濟逐漸主導世界秩序，這個複合體開始失勢，取而代之的或是「軍事科技複合體」。發達國家開始將具備前沿技術的自動化機械產品，應用在軍事領域之中。這是否代表一場數碼軍備競賽正在默地裏起動……（點擊了解更多）
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中歐關係
中國外交部5月28日稱，應中國外長王毅邀請，波蘭外長拉烏、塞爾維亞外長塞拉科維奇、愛爾蘭外交與國防部長科文尼、匈牙利外交與對外經濟部部長西亞爾托5月29日至31日訪問中國。英媒分析北京背後的考慮。塞拉科維奇28日說，反對部分國家借新型冠狀病毒肺炎疫苗污衊中國。塞拉科維奇29日與王毅於貴陽舉行會談。王毅表示，中歐不是對手，是夥伴……（點擊了解更多）
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