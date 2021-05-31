蓬佩奧稱武漢實驗室正進行軍事研究　 不排除有泄漏病毒風險

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-05-31 11:38

新冠病毒起源再受關注，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周六（29日）接受美國霍士新聞訪問時稱，已掌握重大證據可證明新冠病毒來自武漢病毒研究所實驗室，又指實驗室目前仍正進行秘密軍事研究實驗，不排除有其他致命病毒將在未來泄漏。《星期日泰晤士報》則指，據悉英國情報機關如今認為病毒從中國研究實驗室病毒外泄是「有可能」（feasible）的，改變了原本可能性「極低」的看法。

蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問網上截圖。（美國霍士新聞網）

蓬佩奧指武漢病毒實驗室目前仍在運作，該實驗室對外宣稱為進行一般實驗研究，但他極肯定其與解放軍有關，直指「實驗與軍事擺脫不了關係」。他批評中國官方拒絕透露實驗內容及世界衛生組織（WHO）調查，呼籲國際社會必須查明其掩蓋原因及實驗目的。而美國總統拜登（Joe Biden）上周指，希望情報單位於90天內完成調查病毒由實驗室外泄可能性的報告。

《星期日泰晤士報》引述消息人士透露，病毒源自武漢病毒研究所的理論，最初曾被評估為可能性是「極低」，但英美等西方情報機關重新評估後，看法已變。另外，英媒近日報道，英國情報人員目前正跟美國手合作，調查病毒是否從武漢病毒研究所洩出 。美國外交消息人士憂慮若無法釐清病毒起源，事情可不斷重演。