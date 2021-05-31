日本擬增設警戒部隊監視中國航母動向

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-05-31 18:33

據日本《讀賣新聞》5月31日消息，為警戒中國海軍航母遼寧號在太平洋的活動，日本防衛省擬在小笠原群島（位於太平洋與菲律賓海的中間）附近增設機動警戒部隊。

據報道，機動警戒部隊將由約10名航空自衛隊官員組成，配備移動式雷達，計劃將常駐在小笠原群島主島上。日本全國共有28個防空警戒雷達站，機動警戒部隊的任務是配備機動式雷達並在雷達站的監視缺口區域巡邏。未來，自衛隊擬在該地設置固定式雷達，以完善監視體系。

截至目前，小笠原群島等位於太平洋東南方向的日本島嶼附近並沒有配備防空雷達，也沒有形成常態化監視體系，《讀賣新聞》引援防衛省官員的話稱，為應對中國航母反復出入太平洋，防衛省正緊急在「防空監視的空白區域」構築監視體系。

日本自衛隊近期動作頻頻，與多國開展聯合演習。日美法5月中旬在日本西南部舉行包括離島登陸和巷戰等課目的陸上軍演，日美法澳同期還在東海地區開展了聯合演習。有分析稱，上述演習是針對中國的威懾行動。

中國國防部新聞發言人譚克非大校對此表示，個別國家口口聲聲支持「自由開放」，實則拉幫結夥對外施壓，這是執迷於冷戰思維、熱衷於集團對抗的集中體現，與求和平、謀發展、促合作的時代潮流完全背道而馳。

中方始終不渝奉行防禦性國防政策，堅持走和平發展道路，致力於構建人類命運共同體。我們願同世界各國一道，維護世界和平、促進共同發展，同時堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。當前地區國家和國際社會最關心的議題是抗擊疫情和發展經濟，希望有關國家多為抗疫合作做些實事，少給地區安全制造麻煩。