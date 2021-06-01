一分鐘看世界｜有薪假「谷針」、澳新團結的盤算、以色列將變天？

撰文：許懿安
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今天是6月1日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：
為谷針出招
香港5月31日公布「全城起動，快打疫苗」運動，為了「谷針」、即鼓勵更多人接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，帶頭推出「疫苗假期」。外國一些公私營或私營機構也有類似做法，而且有企業提供長達6天假期……（點擊了解更多）
澳新峰會
澳、新5月31日舉行領袖峰會，兩國淡化對華政策歧異，堅稱兩國對中態度一致。紐西蘭總理阿德恩否認討好中國而軟化其在人權的立場，澳洲總理莫里森甚至連中澳緊張都一併淡化。惟阿德恩稱澳是最親密家人背後，其實有其盤算，以及想維持它與華及與澳關係的平衡……（點擊了解更多）
以國政局變化
以色列「統一右翼聯盟」領袖貝內特稱欲籌組民族團結政府，或令現任總理內塔尼亞胡12年的管治告終。內塔尼亞胡陣營對貝內特此舉感到被背叛。曾與內塔尼亞胡情同師徒的貝內特，商而優則仕，一度追隨內塔尼亞胡，最後落得師徒決裂的局面。然而他能否成功籌組政府，以及如此「多元」的執政聯盟能否長久，仍是未知之數……（點擊了解更多）
圖為2013年3月，時任財長的拉皮德與經濟和貿易部長貝內特。（Reuters）
丹麥助美監控
美國國家安全局被指與丹麥外國情報部門建立合作夥伴關係，對包括德國總理默克爾等周邊國家高官進行監視。此事若確認屬實，代表美國在2013年斯諾登事件發生期間和之後，繼續竊聽歐洲盟國領袖。此舉招致盟友不滿……（點擊了解更多）
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