疫苗假期｜有薪假「谷針」　外國政府與私企　批假有手鬆有手緊

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-31 23:13

香港政府5月31日公布「全城起動，快打疫苗」運動，為了「谷針」、即鼓勵更多人接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，政府帶頭推出「疫苗假期」，一些公、私營機構也跟隨。其他國家亦有類似情況，當中有些條件相當不錯，例如每打一針可享3天有薪假。

類似這種冷清情況，一定非韓國百貨業所樂見，因此一些龍頭百貨公司、超級市場的母公司都鼓勵員工接種新冠肺炎疫苗。圖為2020年5月11日，首爾的時代廣場百貨公司內一片冷清的清況。（Getty）

韓國

以韓國為例新世界集團（Shinsegae Group）及樂天集團（Lotte Group）在政府加快推動接種計劃時已推有薪假。 現代百貨（Hyundai Department Store）、LG生活健康（LG Household & Health Care）亦有類似措施。

新世界集團旗下有新世界百貨（Shinsegae Department Store）及Emart。集團5月31日稱，會為接種疫苗的員工，提供2天有薪假。勞方稱如員工出現副作用，也可申領可1天假期。

持有樂天百貨（Lotte Department Store）及樂天超市（Lotte Mart）更向已接種的員工提供3天的有薪假。樂天稱，員工接種疫苗當天可全日帶薪有假，注射後出現副作用者，可再休息2天。

購物網站Tmon上周公布，只工每次接種都可獲3天假期，已接種2劑疫苗者，可獲6天假期。

美國新冠肺炎疫情：圖為5月24日，美國加州一名學生接種新冠疫苗。（AP）

美國

紐約州長科莫（Andrew Cuomo）3月12日簽署法案，容許紐約所有公營及私營機構員工每次前往接種新冠疫苗，都可享有4個小時的有薪假。

法案在2022年12月21日到期，在此之前，員工每次前往接受注射，都可獲提供充足的時間前往接種，上限4小時。

加拿大新冠肺炎疫情：圖為5月21日，加拿大蒙特利爾一名修女接種新冠疫苗。 （AP）

加拿大

不同的部門有不同的安排，以卑詩省為例，公務員每一次注射新冠肺炎疫苗都可獲3小時的有薪假，並可追溯至2021年4月19日。這個安排涵蓋所有全職及兼職員工。

比利時新冠肺炎疫情：圖為5月31日，比利時安特衛普的音樂家在疫苗接種中心內演奏樂器。（AP）

比利時

國會3月25日通過法案，自2021年4月9日起所有僱員都可享有「疫苗假」。人們接種所需時間，包括來往接種地點的交通時間，都有支薪。但這不等於他們可半日或全日放假。

僱員2021年4月9日至2021年12月31日期間可使申放「疫苗假」2次。不過法案保障不涵蓋接種出現副作用、並因此缺勤的員工。但他們可申放普通病假。