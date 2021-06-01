馬克龍與默克爾要求美國就監聽事件作出解釋

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-06-01 07:37

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與德國總理默克爾（Angela Merkel）5月31日就美國監聽盟友一事發表了觀點，要求美國與丹麥就監聽事件作出解釋。

據法國24電視台（France 24）5月31日報道，馬克龍與默克爾當天舉行了視像會議並且在會後舉行的新聞發布會上要求美國與丹麥就監聽事件作出解釋。

馬克龍表示，美國對盟國採取監聽做法是不可接受的，歐盟國家間出現這種情況更是不可接受的，而他非常重視將歐洲人和美國人團結在一起的信任紐帶，並且認為雙方之間不能有懷疑，因此法德兩國需要美國與丹麥就監聽事件作出解釋。

默克爾指出，德法兩國此前曾就美國監聽一事進行過溝通，德方希望美方作出澄清的態度沒有變並且相信盟友會基於彼此之間的信任作出解釋。

此外她還表示，對丹麥政府，尤其是丹麥國防部長布拉姆森（Trine Bramsen）就監聽事件發表的譴責聲明感到放心。

據瞭解，丹麥廣播公司5月30日報道稱，美國國家安全局在2012年和2014年曾通過丹麥國防情報局接入丹麥網路獲取原始數據，監聽歐盟國家領導人和高級政治人物，其中包括德國總理默克爾以及法國、瑞典、挪威等盟國領導人和高級政治人物。