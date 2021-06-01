大坂直美退賽︱成功背後堆積高高的寂寞？運動員抑鬱問題再受關注

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-01 20:11

日本網球選手大坂直美（Naomi Osaka）因缺席法國網球公開賽（French Open）賽後記者會而遭罰款後，她6月1日發文宣告退賽，並訴說自己的抑鬱問題。這場風波掀起各方熱議，既有「球手責任包括按規定出席賽後記者會」的說法，也有意見指「賽會不近人情」，但事實上，運動心理學家更希望藉事件讓公眾關注運動員的心理健康問題，數據顯示運動員出現抑鬱問題的比例較一般人高，有專家更認為，網球運動產業的特質，加上近年社交網站帶來的影響，也令網球選手成為高危一群。

在世界排名第二的大坂直美宣告退賽後，更多人開始把焦點放於運動員的心理問題，精英運動員在生理體能上，無疑比一般大眾更加出色，爭勝心也更強，但在面對心理問題上，卻未必如此。

▼大坂直美宣告退出法網的Twitter推文▼

創辦Mental Healthletics組織的心理學家布朗（Dawn Kamilah Brown）5月撰文指，在普羅人口中，大約有20%人面對心理健康問題，但在運動員中，比例是更高的約25%。

布朗指出，雖然社會把運動員看得很美好，但運動員仍在對抗不安全感、憂慮等問題，運動員要持續把自己推向極限、不時面對傷患問題，以及運動員生涯一般比其他職業要提早完結得多，也會造成運動員「壓力山大」。

網球選手更高危？

網球運動本身的特質，也被視為可能加大運動員壓力的因素，除了因網球賽事受觀眾歡迎、具有高度商業價值，選手一舉一動備受輿論注目外，網球選手在賽場上獨自對戰，他們的表現不但影響自身，也影響自身團隊內每一個人的飯碗。

研究運動心理學的澳洲專家珀塞爾（Rosemary Purcell）在接受澳洲傳媒SBS訪問時表示「在網球這個運動中，很多人是依賴運動員的表現與收入，運動員能夠感受到更大的壓力，要去表現自己。」珀塞爾又認為，網球運動員長年在外地訓練或比賽，與家人親友分開的時間多，也是原因之一。

澳洲前網球手普萊明（Louise Pleming）則指，近年社交網站帶來的壓力，令年輕的選手出現更多憂慮。

圖為2021年2月5日日本網球手大坂直美在澳洲墨爾本於熱身賽擊敗對手後接受訪問。（AP）

大坂直美的成名壓力

據大坂直美所指，她自2018年美國網球公開賽後陷入抑鬱問題。在當年的賽事中，她擊敗「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）奪得冠軍，但當時爆出「細威」與裁判之間的爭辯，大坂直美勝出後反而在噓聲下奪標，令當時只有20歲的她承受不少冤屈，在領獎時說出「我知道每個人都是在幫她（細威）加油，我對於結局是這樣感到抱歉」的說話。

大坂直美球技了得，但被指在泥地場地上的表現不及在草地球場佳，大坂直美的胞姊大坂麻里透露，傳媒把報道焦點放在妹妹的泥地賽場成績，令妹妹的自信受到打擊，成為抗拒記者會的原因。

網球賽會一度對大坂直美缺席記者會態度強硬，並威脅如她不退讓，未來可能會在四大滿貫賽事遭禁賽，但隨着風波愈鬧愈大，大坂直美決定退出法網後，賽會態度也有所軟化，法國網球總會主席Gilles Moretton稱對她退賽感到抱歉與難過，並指期待在明年看到大坂直美參賽。