一分鐘看世界｜美歐監聽風雲、疫情死亡率最高國家、大坂直美退賽

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-02 07:00

今天是6月2日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美歐監聽風雲

美國總統拜登準備6月前往歐洲訪問之際，爆出丹麥涉嫌協助美國監聽歐洲盟友的醜聞。這雖然不是一則全新新聞，但將為拜登歐洲之行蒙上陰影。法國總統馬克龍和德國總理默克爾已要求美國和丹麥就事件作出解釋，美國CIA前職員斯諾登表示，相信拜登在前往歐洲時會準備好回答這個問題，因為「他一早已深陷這個醜聞」……（點擊了解更多）

圖為5月30日，美國總統拜登出席位於特拉華紀念大橋的陣亡將士紀念活動。（Reuters）

疫情下死亡率最高國家

各國繼續為抗疫而努力，世衛宣布把中國科興的新冠肺炎疫苗列入緊急使用清單，成為第二款獲世衛認可的中國疫苗。歐洲則在大規模施打疫苗後，繼續提倡解封振興經濟，但專家認為英國將踏入第3波疫情，應延遲放寬防疫措施。

在南美洲的秘魯，當地公布「校正回歸」後的的新冠肺炎死亡病例數據，死於新冠肺炎的人數從原本6.9萬人增加至超過18萬人，使得秘魯一下子成為死亡率最高的國家……（點擊了解更多）

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秘魯公布修正後的染疫死人數，從原本6.9萬人增加至超過18萬人，圖為在2021年3月20日在秘魯一個大型墳場（AP）

大坂直美退賽

日本網球選手大坂直美因缺席法國網球公開賽記者會而遭罰款後，她發文宣告退賽，並訴說自己的抑鬱問題。這場風波掀起各方熱議，既有「球手責任包括按規定出席賽後記者會」的說法，也有意見指「賽會不近人情」，但運動心理學家更希望讓公眾關注運動員的心理健康問題……（點擊了解更多）

圖為2021年2月5日，日本網球手大坂直美在澳洲墨爾本於熱身賽擊敗對手後接受訪問。（AP）

美俄峰會前口水戰

美國總統拜登和俄羅斯總統普京即將在6月中會晤，美方表示將提出人權問題，俄羅斯外交部長拉夫羅夫則回應稱，首先要談談美國逮捕國會山騷亂示威者的問題......（點擊了解更多）

圖為5月21日，俄羅斯總統普京在莫斯科出席歐亞經濟最高理事會視訊會議。（Reuters）

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