土耳其：俄羅斯顧問將離開　但土方不會放棄S-400

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-01 23:02

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）6月中將與美國總統拜登（Joe Biden）會面，在此前夕，土耳其方面決定讓俄羅斯的防空導彈系統S-400技術顧問返回俄羅斯。

土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）5月31日在訪問希臘期間透露，俄羅斯S-400防空導彈系統的技術顧問將返回俄羅斯，S-400系統將由土耳其100%控制。土耳其已經派遣多名技術人員赴俄接受有關培訓。

他也表示，土耳其不可能接受此前美方提出的「要求土方不要使用S-400系統」的提議。

2010年5月9日，俄羅斯為紀念「衞國戰爭」勝利65周年，在莫斯科紅場上展示的S-400防空導彈系統。（克里姆林宮官網）

恰武什奧盧還表示，儘管在包括敘利亞庫爾德武裝和S-400防空導彈系統在內的問題上，土耳其與美國仍存在重大分歧，但雙方都有意願加強雙邊關係與合作。

恰武什奧盧透露，在接下來的一段時間裏，他有可能訪問美國，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也有可能訪問土耳其，但均尚未確定具體時間。

土耳其2017年與俄羅斯簽訂S-400防空導彈系統購買合同，俄方2019年開始交付。美方及北約堅決反對土方購買這套系統，稱它無法與北約武器系統兼容，並且可能有助俄方追蹤美國與盟國合作研發的F-35型隱形戰鬥機。2020年12月，美國以土耳其購買S-400為由，對土耳其施加制裁。土耳其認為美方制裁侵犯了土耳其的主權。

外界分析認為，美國總統拜登（Joe Biden）和土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）6月中旬將在布魯塞爾參加北約峰會間隙舉行雙邊會晤，土耳其此時的相關言論或是為這次峰會創造良好氛圍。