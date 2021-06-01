N號房｜韓國主犯趙主彬脅迫大批女子拍淫片　二審判囚42年

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-01 22:32

韓國「N號房」事件中，有大批受害女子遭威脅及強迫拍攝淫褻影片。首爾高等法院2021年6月1日作出二審宣判，案中主犯趙主彬（Cho Ju-bin，音譯）被判監禁42年，較一審判決少3年。

趙主彬被控違反《關於保護兒童和青少年不受性侵的法律》，首爾中央地方法院2020年11月，判處他監禁40年，至2021年2月，趙主彬因用虛擬貨幣隱瞞涉及1.08億韓圜的犯罪收益，再被加刑5年。法院在二審中合併審理兩案，最終判處他監禁42年。

N號房：圖為2020年3月25日，韓國「N號房」事件的主犯趙主彬，由警方押送至首爾的檢察辦公室。（Reuters）

法院在二審中維持部份一審判決，包括：公開趙主彬的個人資料10年、禁止他在出獄後的10年內，在與兒童有關的場所中工作、他需要佩戴電子腳環30年、交出逾1億韓圜（約71.4萬港元）的犯罪收益。

趙主彬涉嫌在2019年5月至2020年2月期間，與同黨一起強迫女性拍攝不雅和涉及性剝削的影片。他於通訊應用程式Telegram群組「博士房」中販賣影片。案發期間，共有74名女子受害，包括16名未成年人士。

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