澳洲前總理：澳中關係將持續冰封　但必須繼續捍衛主權

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-02 11:54

澳洲前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）5月31日表示，澳洲幾乎無力改變中澳貿易關係「冷凍」的現狀，但澳洲絕不應為了緩和澳中兩國關係而「奉承」中國，否則將遭到對方鄙視。

澳洲聯合新聞社（AAP）報道，特恩布爾出席智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）的活動時承認，各方對中澳關係的現狀都不滿意。對於解凍澳中兩國貿易關係方面，澳洲幾乎無能為力。他稱，即便如此澳洲應該繼續把捍衞本國主權放在首要位置，澳洲永遠不應該通過「奉承」中國來緩和緊張局勢。

特恩布爾説：「很明顯，我們被『冷凍』了很長一段時間，但我不認為澳洲能夠單方面採取行動改變這個現狀。那些認為屈從和奉承能換來勝利而非對手鄙視的想法，是完全天真和錯誤的，我們必須永遠為自己挺身而出。」

特恩布爾表示，由於兩國關係不太可能很快出現緩和，澳洲的出口商應該繼續為自己的產品尋找新市場。他還稱，中國的「侵略行為」是癥結所在，澳洲人不應為「惹怒了北京而責備自己」。

不過特恩布爾也提醒説，用「無端的挑釁」去回應中國最終沒有好處，與喊口號等方式相比，「安靜的外交」是更為有效的方式。