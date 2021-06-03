一分鐘看世界｜劉鶴耶倫通話、巴西美洲盃爭議、內塔尼亞胡下台

今天是6月3日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：
劉鶴耶倫通話
中國副總理劉鶴與美國財長耶倫視像通話，而在此之前的5月27日，劉鶴才跟美國貿易代表戴琦通話。劉鶴短短數日接連通話美國兩大經濟方面的要員，各方普遍關注這些通話釋放了什麼重磅信號，雖然兩方均強調中美經濟關係十分重要，但分析指，縱覽中國官方通稿幾乎看不到什麼變化……（點擊了解更多）
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巴西美洲盃爭議
巴西決定承辦美洲國家盃，總統博爾索納羅被指不理疫情仍要舉行大型活動，引來國內反彈。有國會議員更希望巴西球星尼馬發聲，反對舉辦美洲盃……（點擊了解更多）
巴西新冠肺炎疫情：圖為5月29日，巴西利亞民眾在大街上示威，抗議總統博爾索納羅抗議不力。（Reuters）
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內塔尼亞胡時代終結
以色列在野黨派繼續爭取在限期前組閣，最終同意輪流坐莊，建立包含左中右派的政府聯盟，把執政12年的內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）踢下台。單憑「推倒內塔尼亞胡」與「結束以色列2年多政局混亂」的願望，能否真的讓截然不同理念的政黨化解矛盾、走向合作……（點擊了解更多）
延伸閱讀：內塔尼亞胡下台危機 拜登政府的機會來了
2021年5月25日，美國國務卿布林肯訪問以色列，會晤以色列總理內塔尼亞胡，斡旋以巴問題。（Reuters）
輝瑞否認疫苗與心肌炎有關
以色列衞生部稱部份年輕男子接種第2劑輝瑞疫苗後出現心肌炎，輝瑞回應稱並未觀察到接種疫苗後，出現比預期在一般人群中更高心肌炎發病率，又稱留意到以色列對那些個案的觀察，指與公司出品的疫苗沒因果關係......（點擊了解更多）
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