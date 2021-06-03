馬斯克發推文讚神曲《Baby Shark》　呢間公司股價即大漲逾10％

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-06-03 02:52

特斯拉 (Tesla) 創辦人馬斯克（Elon Musk）經常牽動著市場，昨（2日）其推文再度引發相關公司的股價大漲。 他於推文提到時下最流行的兒童神曲《Baby Shark》，他表示：「《Baby Shark》輾壓一切！！觀看次數已超越人類數量。」，其後該兒歌嘅主要投資者三星出版（Samsung Publishing）股價一度大漲逾10%。

馬斯克之所以提到《Baby Shark》，是由於《South Park》（衰仔樂園）官方Twitter張貼一段影片，名為「The meme stars battle it out」，其後馬斯克留言表示「Baby Shark輾壓一切！！觀看次數已超越人類數量。」事後三星出版服價一度飆升逾 10%，隨後雖然漲幅收窄，惟仍然收高 6.29%。

《Baby Shark》魅力風靡全球，香港版更找來郭富城合作：

《Baby Shark》是南韓三星出版公司旗下 SmartStudy 創作出的洗腦兒歌，三星出版Samsung Publishing 是一間從事出版、線上教育的公司，總部位於首爾，為SmartStudy的第2大股東，持有旗下 19.43% 的股份，隨著這首兒歌越來越流行，三星出版目前股價與2018年底時相比已升至4倍多。雖然同名，該公司與韓國企業三星集團沒有任何關聯。

Baby Shark crushes all! More views than humans. https://t.co/48Ol3ZzhjP — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2021

《Baby Shark》目前的觀看次數已接近87億次，並連續數週登上美國音樂雜誌《告示牌》(Billboard)的百大單曲榜。

早前比特幣和狗狗幣等加密貨幣的價格亦在馬斯克的「加持」下出現大幅波動，另外GameStop等「meme」股的股市走勢亦深受其貼文影響。